Budućnost Voli sjutra u Splitu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija igraće sjutra u Splitu protiv istoimenog hrvatskog predstavnika utakmicu 17. kola Admiralbet ABA lige.

Budućnost, je prvi međusobni duel dobila 97:75, u seriji je od sedam pobjeda.

U dosadašnjem dijelu takmičenja ostvarila je 14 pobjeda, koliko ima i vodeći Partizan.

Split je u posljednja dva kola upisao poraze, a nakon 16. kola ima skor šest pobjeda i deset poraza.

Duel na Gripama počeće u 17 sati.

SC Derbi će u nedjelju, u 17 sati, ugostiti Cibonu, a najavljeno da će ulaz u dvoranu slobodan.

Za ponedjeljak zakazan je duel Mornar Barskog zlata i Crvene zvezde (17).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS