Budućnost Bemaks ponovo bolja od Krima

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa plasirale su se u finale tradicionalnog memorijalnog turnira Josip Bepo Samaržija u Koprivnici.

Budučnost je večeras u polufinalnom meču, nakon boljeg izvođenja sedmeraca, pobijedila 25:24.

Utakmica je u regularnom dijelu završena neriješeno 21:21, dok je Krim na poluvremenu imao četiri gola prednosti (12:8).

To je treća pobjeda protiv slovenačkog predstavnika u pripremnom periodu, a crnogorske šampionke slavile su i protiv prvaka Srbije – Železničara iz Inđije u Podgorici.

Protivnik u finalu turnira u Koprivnici, koji je posljednja provjera uoči početka Lige šampiona, biće pobjednik meča Podravka Vegeta – Lokomotiva Zagreb.

Najefikasnije u pobjedničkom timu bile su Milena Raičević i Matea Pletikosić sa po sedam golova, dok je Ivona Pavićević postigla pet.

Prvi meč u novoj sezoni Lige šampiona, Budućnost Bemax će odigrati 10. septembra u gostima protiv Kastamonua.

