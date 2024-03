Brinjone pobijedila u Kvitfjelu

Podgorica, (MINA) – Italijanka Federika Brinjone pobjednica je osmog superveleslaloma sezone, koji je za Svjetski kup alpskih skijašica vožen danas u norveškom Kvitfjelu.

Brinjone je do četvrte pobjede ove sezone, 25. u Svjetskom kupu u karijeru, došla u vremenu minut, 37 sekundi i 30 stotinki.

Ove sezone pobijedila je u obje veleslalomske trke u kanadskom Tremblontu i superveleslalomu u francuskom Valdizeru.

Brignjone je 61 stotinku bila brža od jučerašnje pobjednice, Švajcarkinje Lare Gut-Behrami.

Pobjedničko postolje kompletirala je Čehinja Ester Ledecka sa zaostatkom od 79 stotinki.

Sezonu karijere upotpunila je Elmedina Muzaferija, koja je nastup u Kvitfjelu završila na 13. mjestu.

Trka je zbog loše vidljivosti nekoliko puta prekidana.

Gut-Behrami je vodeća u plasmanu superveleslalom sa 540 bodova i ima 69 više od drugoplasirane Kornelije Huter.

Brinjone je treća sa 466 bodova.

Gut-Behrami zauzima čelnu poziciju i u generalnom poretku sa 1.594 bodova.

Brinjone je preuzela drugo mjesto sa 1.268, dok je

treća Amerikanka Mikaela Šifrin, koja je zbog povrede propustila dobar dio sezone, sa 1.209 bodova.

