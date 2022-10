Bošković supervizor meča Lige šampiona u Zagrebu

Podgorica, (MINA) – Generalni sekretar Odbojkaškog saveza, Ivan Bošković, biće supervizor Evropske odbojkaške federacije (CEV) u duelu drugog kola Lige šampiona, između odbojkaša zagrebačke Mladosti i švajcarskog Lindarena, saopšteno je iz te asocijacije.

Utakmica će biti odigrana sjutra u 20 sati i 30 minuta, u Domu odbojke Bojan Stranić u Zagrebu.

U prvom međusobnom duelu Lindaren je u Amrisvilu slavio rezultatom 3:1 (25:18, 19:25, 25:21 i 25:22).

