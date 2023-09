Bokan: Budućnost Voli misli na budućnost društva i djece

Podgorica, (MINA) – Budućnost Voli mora da ima sluha za pitanja od opšteg interesa i da misli na budućnost društva i djece, kazao je predsjednik podgoričkog košarkaškog kluba Dragan Bokan.

On je, na zvaničnoj promociji tima i dresova za narednu sezonu, kazao da je to jedinstvena prilika da se okupe prijatelji, zaljubljenici u sport, oni kojima je košarka ljubav i način života.

Prema njegovim riječima, velika je važnost briga o društvenoj zajednici kroz pravilno usmjerenje mladih.

“Od kada rukovodimo klubom, preko 1.200 mališana je prošlo kroz našu školu košarke, a porast interesovanja za bavljenje ovom vještinom je očigledan. Košarkaši su ponovo, kao u neko idiličnije vrijeme postali idoli, a njihov uspjeh razlog za radost i motivacija da se ide ka cilju ulažući trud i vrijeme”, rekao je Bokan.

On je naglasio da je motivacija i namjera svih članova uprave lišena bilo kakvih ciljeva na materijalnoj osnovi.

“Klub je u Voliju i ostalim kompanijama čiji predstavnici su članovi Uprave dobio pouzdan oslonac, a mi smo u Budućnosti dobili izuzetnog promotera, svog evropskog ambasadora. Od kada je kompanija Voli svoje ime, poslovni imidž i reputaciju vezala za Budućnost, dobili smo snažniju prepoznatljivost, brend koji je sve dominantnije pozicioniran u našem regionu i van njega, dodatno uvažavanje biznis zajednice zbog konkretno pokazane društvene odgovornosti i pozitivnog uticaja na naše crnogorsko društvo“, rekao je Bokan.

On je naglasio da od kada je kompanija Voli preuzela klub, bilo jasno da se na prvom mjestu mora uspostaviti novi sistem funkcionisanja, obezbijediti sredstva, uložiti u klub ne samo novac, već i svoju reputaciju.

“Trudili smo se da uvijek idemo korak dalje, u smislu kompletnog funkcionisanja, na svim nivoima organizacije i da na taj način ulažemo u budućnost kluba“, rekao je Bokan.

Prema njegovim riječima, Budućnost Voli je decenijama nosilac razvoja crnogorskog i regionalnog sporta i važan faktor u misiji jačanja dobrih odnosa u ABA regionu, respektabilan konkurent za visoke plasmane u regionalnim takmičenjima, klub posvećen razvoju domaćih igrača, dostojnih vrhunske košarkaške scene.

“Mnogo puta sam čuo konstataciju da je sport ogledalo društva. Naše iskustvo je takvo da smo imali privilegiju da smo od strane institucije Glavnog grada i do sada i sada imali podršku i da su naš grad i njegov klub imali neraskidivu vezu. Ovom prilikom želim da izrazim posebnu zahvalnost gradonačelnici Oliveri Injac, na pokazanom razumjevanju i odlučnosti da pruži nesebičnu podršku našoj Budućnosti, kao i njenim zamjenicima Danilu Šaranoviću i Luki Rakčeviću”, rekao je Bokan.

Bokan je predstavio uprvu kluba koju čine: Časlav Vešović u ime Glavnog grada, Vojin Žugić (kompanija Stadion), Martin Leberle (NLB banka), Aleksa Lukić (ERSTE banka), Dino Redžepagić (CKB, dio OTP grupe), Predrag Leković (Porto Montenegro), Predrag Perković (Crnogorski Telekom). Ljubiša Šćepanović (Domaća trgovina u okviru koje posluje maloprodajni lanac Aroma), Vanja Mugoša (Advokatska kancelarija Jovović, Mugoša i Vuković), Matjaž Božič (Lovćen osiguranje) i Blagota Radović (vlasnik Zetagradnje).

Gradonačelnica Podgorice, Olivera Injac, kazala je da duga tradicija kluba, sa preko 70 godina postojanja, suštinsko bogatsvo grada i jedan od sinonima za sport u Glavnomgradu.

Prema njenim riječima, posvećenim odnosom i zalaganjem svih koji učestvuju u radu kluba, poslednjih godina ostvareni su izuzetni rezultati koji nam svima služe na čast.

“Uvjerena sam da je pred vama još mnogo izazova koje ćete savladati i koji će vas naučiti da pobjeda nije samo rezultat već cijelo putovanje koje nas čini mudrijim, boljim i snažnijim. Vjerujem da ćete znati da cijenite svaki dan tog putovanja. Moram i da naglasim da se radujem što večeras upoznajemo neke nove zvijezde budućnosti, momke koji će već sjutra biti heroji grada i najbolji sportski uzori naše omladine“, rekla je Injac.

Gradonačelnica Glavnog grada kazala je da se raduje da će Pogdorica biti domaćin ABA Super kupa i ugostiti ekipe iz regiona i okupiti istinske zaljubljenike u košarku.

“Navijaćemo priželjkujući finale, vjerujući da ovi momci imaju potencijal koji može da nadigra bilo koga“, kazala je Injac i poželjela uspješnu sezonu košarkašima Budućnosti.

