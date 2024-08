Banićević i Mašanović smijenjeni, Milić novi predsjednik

Podgorica, (MINA) – Predsjednik i direktor Auto i karting saveza Crne Gore Željko Banićević i Vasilije Mašanović smijenjeni su sa tih funkcija, dok su za njihove nasljednike imenovani Dragan Milić i Srđan Mugoša, odlučeno je na Vanrednoj Skupštine te asocijacije u Kotoru.

Ostavku su, nakon izglasavanja nepovjerenja Banićeviću i Mašanoviću, podnijeli predsjednik Skupštine Tomo Kasom i sekretar saveza Marija Stojković.

Za promjene na čelu saveza glasalo je osam klubova, dok je njih sedam bilo protiv.

Dosadašnje rukovodstvo imenovano je na sjednici 31. maja i dobilo je tada četvorogodišnji mandat.

