Atletski savez – Marija Vuković i Danijel Furtula najbolji

Podgorica, (MINA) – Članovi Atletskog kluba Podgorica, Danijel Furtula i Marija Vuković, najbolji su atletičari Crne Gore u 2022. godini, u tradicionalnom izboru Atletskog saveza, odlučio je Upravni odbor te asocijacije.

Vuković je godinu na izmaku obolježila osvajanjem srebrne medalje na Evropskom prvenstvu u Minhenu.

Zlatna je bila na Mediteranskim igrama u Oranu, dok je nastup na dvoranskom prvenstvu svijeta u Beogradu završila na četvrtom mjestu.

Bila je 14. na Svjetskom prvenstvu Oregonu, a petoplasirana na mitinzima Dijamantske lige u Briselu i Parizu.

Njen najvredniji rezultat po IAAF tablicama iznosi 1180 bodova.

Furtula je na šampionatu Evrope u Minhenu osvojio 21. mjesto (59,10), zlatni je bio na Prvenstvu malih zemalja Evrope na Malti (61,48), a bronzani na Mediteranskim igrama u Oranu (61,74).

Najbolji juniori u 2022. godini je Ognjen Marsenić (Lim) i Irena Bošković (Tara), dok su za najbolje mlađe juniore izabrani Haris Adrović (Jedinstvo) i Vesna Kljajević (Tara).

Najbolji pionir je Bogdan Borović (Rudar), a pionirke Anđela Đuranović (2008, Sanja), Elzana Guberinić (2009, Orion) i Amra Hubanić (2009, Jedinstvo).

Za najbolje veterane proglašeni su Tanasije Kujundžić (1960, AK Podgorica) i Rada Miladinović (1979, ATK Podgorički maraton).

Specijalnim priznanjem za ostvarene rezultate u 2022. godini biće nagrađeni Dragan Pešić (Lovćen),

Kristina Rakočević (Jedinstvo), dok će posebna priznanja dobiti Tomaš Đurović (AK Podgorica), Darko Pešić (Lim), Ljiljana Matović (Dionis), Mia Milašinović (Sanja), Risto Drobnjak (Jedinstvo),

Amir Papazi (Tempo) i Anabela Mujovi (Sanja).

Priznanje za ostvarene rezultate u 2022. godini dobiće i Nevena Dobrašinović (Lim), Maša Bubanja (Lim), Petar Tomić (Mornar) i Ognjen Vojvodić (Mornar).

Atletski savez će specijalno priznanje dodijeliti

Joani Siomou, treneru Marije Vuković za izvaredan ostvareni rezultat na Evropskom prvenstvu.

Svečanost proglašenja najboljih biće održana 29. decembra (12 sati) u Sportsko kulturnom centru Univerziteta.

