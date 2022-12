Argentina u finalu SP u Kataru

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Argentine igraće u finalu Svjetskog prvenstva u Kataru.

Argentina je večeras na Luseil stadionu, u polufinalu, pobijedila Hrvatsku 3:0 i šesti put izborila meč za trofej.

Šampionski trofej osvojila je 1978. i 1986, a finalista je bila i 1930, 1990. i 2014. godine.

Argentina je povela golom Lionela Mesija u 34. minutu iz jedanaesterca.

Na 2:0 povisio je Hulijan Alvares u 39, a isti igrač u 69. minutu postavio je konačan rezultat.

Argentina je u Kataru, nakon startnog poraza od Saudijske Arabije, upisala pobjede protiv Meksika (2:0) i Poljske (2:0) i kao prvoplasirana u C grupi izborila nokaut fazu.

U osmini finala eliminisala je Australiju 2:1, dok je u četvrtfinalnom meču bila bolja od Holandije nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca (4:3, 2:2).

Hrvatska, koja je do polufinala došla bez poraza, drugi put zaustavljena je u polufinalu šampionata svijeta, nakon 1998. godine u Francuskoj.

Hrvatska je kao drugoplasirana u F grupi izborila osminu finala.

Savladala je Kanadu 4:1, dok je bez golova igrala sa Marokom i Belgijom.

U nokaut fazi, nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca, eliminisala je Japan (3:1, 1:1) i Brazil (4:2, 1:1).

Argentina će u nedjeljnom finalu igrati sa boljim iz sjutrašnjeg duela Francuske i Maroka.

Dan ranije Hrvatska će igrati za treće mjesto.

