Moskva, (MINA) – Rusija protjeruje četvoro bugarskih diplomata i deset članova osoblja diplomatskih službi Bugarske i industrijskog centra te države u Moskvi, saopšteno je iz bugarskog Ministarstva vanjskih poslova.

Iz Ministarstva su naveli da su diplomate i članovi osoblja proglašeni personama non grata, kao i da im je dato 120 sati da odu.

Kako prenosi Bugarska novinska agencija BTA, iz ruskog Ministarstva vanjskih poslova pozvali su bugarskog ambasadora Atanasa Krustina kako bi ga obavijestili o odluci Moskve.

Krustin je obaviješten da je posrijedi recipročna mjera, nakon što je Bugarska u junu protjerala 70 ruskih diplomata i osoblja ambasade.

Novinska agencija TASS je prenijela današnju izjavu ruskog Ministarstva vanjskih poslova da “neprijateljski koraci protiv Rusije” nemaju nikakve veze s nacionalnim interesima Bugarske i njenog naroda.

“Bugarsko protjerivanje ruskih diplomata značajno šteti odnosima između država i znak je daljnje degradacije Zapada, koji je spreman da žrtvuje interese partnera, samo da bi naškodili Rusiji”, rekli su iz Ministarstva.

