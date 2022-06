Lajčaku će biti produžen mandat specijalnog predstavnika

Podgorica, (MINA) – Države članice Evropske unije (EU) saglasile su se da produže mandat specijalnom predstavniku za dijalog Srbije i Kosova, Miroslavu Lajčaku, saznaje Radio Slobodna Evropa (RSE) iz pouzdanih izvora.

Lajčakov mandat, kako se navodi, biće produžen za 18 mjeseci.

Kako tvrde diplomatski izvori, na sastanku gdje se raspravljalo o Lajčakovom mandatu, nijedna država članica se nije protivila da bivši slovački ministar inostranih poslova nastavi svoj posao na aktuelnoj poziciji.

Odluka treba da se formalizuje tako što će ambasadori zemalja članica EU potvrditi da će Lajčak voditi proces dijaloga o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova do aprila 2024. godine.

Lajčak je imenovan za specijalnog predstavnika EU za dijalog 1. aprila 2020. godine.

Do tada nije postojala takva pozicija unutar institucija EU, a za vođenje dijaloga je bila zadužena osoba koja je bila na čelu evropske diplomatije.

