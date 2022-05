Vuković slavila u Kalamati

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Marija Vuković pobijedila je u skoku u vis na mitingu u grčkoj Kalamati.

Ona je trijumfovala skokom od 195 centimetra.

To je za dva centimetra više nego što je preskočila prije sedam dana u Kefaloniji.

Visinu od 195 centimetara, samo dva centimetra manje od njenog najboljeg rezultata karijere, savladala je iz prvog pokušaja.

Vuković je, nakon što je obezbijedila prvo mjesto, pokušala da preskoči i dva metra, ali je rušila ljestvicu.

Crnogorsku rekorderku 25. maja očekuje takmičenje u Kalitei, dok je za 1. jun zakazan nastup na mitingu Filothei Women Gala u Atini.

Planirano je da 11. i 12. juna nastupi za Crnu Goru na Igrama malih zemalja na Malti, dok će 18. juna učestvovati na mitingu Dijamantske lige u Parizu.

