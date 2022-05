Start priprema vaterpolista 9. maja

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore zvanično će 9. maja početi pripreme za Svjetsko prvenstvo, saopšteno je iz Vaterpolo plivačkog saveza.

Prvi dio priprema biće odrađen na Škveru u Herceg Novom, a zatim će se preseliti u Nikšić.

Selektor Vladimir Gojković objavio je spisak reprezentativaca i potencijalnih reprezentativaca iz domaćih klubova.

Pozvani su igrači Primorca Aljoša Mačić, Vuk Drašković, Alen Isljamović, Đorđije Stanojević, Dušan Matković i Marko Mršić.

Od igrača Jadrana na spisku su Dimitrije Obradović, Darko Đurović, Luka Murišić, Martin Gardašević, Danilo Radović, Uroš Vučurović, Jovan Vujović, Marko Petković i Vasilije Radović.

Na sopisku su i Andrija Korać iz Budvanske rivijere i član Katara Marko Milić.

Poznat je i spisak igrača 2003. godište i mlađi koji su pozvani na pripreme sa seniorskom reprezentacijom, a koji konkurišu za U19 selekciju koju u septembru očekuje Evropsko prvenstvo u Podgorici.

Seniorskom timu biće priključeni Nikola Ivanović (Budvanska rivijera), Petar Vujošević i Dragoljub Ćetković (Primorac), Ilija Radović, Damjan Vujičić, Matija Sladović i David Stevović (Jadran) i Mlađan Gopčević (Kataro).

Sa igračima će, pored selektora Vladimira Gojkovića, raditi i treneri Miloš Šćepanović, Miodrag Matković, Zoran Ivanovski, Vido Lompar, Milan Ćirović i Miodrag Mirović.

