Sofija Milović i Gorazd Laušević najbolji

Podgorica, (MINA) – Članica nikšićke Elektroprivrede Sofija Milović i Gorazd Laušević iz pljevaljskog Šahovskog kluba Osnovne i srednje škole novi su pionirski prvaci Crne Gore u šahu.

Pionirsko prvenstvo okupilo je 118 takmičara, 95 dječaka i 23 djevojčice, koji su igrali u odvojenim grupama, devet kola po švajcarskom sistemu.

Milović, koja ima devet godina, trijumfovala je sa svih devet pobjeda na turniru, na kojem su se nadmetale igračice do 14 godina.

Ona je ćerka fide majstora i predsjednika Šahovskog saveza Crne Gore Jovana Milovića Aleksandre, najbolje crnogorske šahistkinje i ženskog internacionalnog majstora.

Drugo mjesto pripalo je Katarini Đukić (ŠK Budućnost) sa osam poena, ćerki desetostrukog prvaka Crne Gore Nikola Đukića, dok je njena klupska drugarica Nastasija Roganović zauzela treće mjesto sa sedam poena.

Njih tri su zauzele i prva tri mjesta u generalnom plasmanu.

U kategoriji djevojčica do osam godina prvo mjesto zauzela je Dunja Radusinović (ŠK 7. Oktobar), dok je srebro pripalo Nedi Mrdak (ŠK Dijagonale).

U kategoriji do deset godina najuspješnija je bila Dunja Đuranović (7. Oktobar), drugo mjesto zauzela je Nađa Zloković (Dijagonale), a treće Dunja Kaluđerović (7. Oktobar).

U kategoriji do 12 godina prvo mjesto pripalo je Dafini Dakić (7. Oktobar), drugo njenoj klupskoj drugarici Jani Šćekić, dok je bronzana Iva Vujović (Dijagonale).

U konkurenciji pionira nakon devet kola na vrhu su bili izjednačeni Gorazd Laušević (ŠK Osnovne i srednje škole) i Mihailo Pušara (ŠK Herceg Novi 1949).

Oni su imali po 8,5 poena, ostvarivši po osam pobjeda, dok je njihov međusobni duel okončan remijem.

Dodatni kriterijumi su bili na strani Lauševića, koji je na taj način postao pionirski prvak za 2022. godinu.

Pušara se zadovoljio srebrom, dok je bronza pripala Iliji Miloviću (Elektroprivreda) koji je imao najbolje kriterijume u grupi igrača sa sedam poena.

Vrijedi pomenuti da su sedam poena imali i Nikša Dragićević (Dijagonale) te Radovan Milović (Elektroprivreda).

U kategoriji do osam godina zlato je pripalo Koči Radoviću (Dijagonale), srebro Jovanu Obradoviću (7. Oktobar), a bronza Balši Zlokoviću (Dijagonale).

U kategoriji do deset godina najbolji je bio Toman Perić (Budućnost), drugo mjesto osvojio je Vuk Đurović (Budućnost), a treće Andrija Jakovljević.

U kategoriji do 12 godina pobjednički pehar je pripao Matiji Popoviću, srebrena medalja Viktoru Kaluđeroviću (Dijagonale) i bronza Darisu Abdoviću (Budućnost).

Najbolji pioniri sa šampionata postaće članovi pionirske reprezentacije Crne Gore, a Šahovski savez će im omogućiti rad sa trenerima kroz organizovane kampove.

“Strateški pravac Šahovskog saveza dobija punu afirmaciju. Velika pobjeda šaha i mladosti, koju su izvojevali mlade šahistkinje i šahisti, garant je novih uspjeha i razvoja drevne igre u Crnoj Gori”, saopšteno je iz te asocijacije.

Organizator turnira bio je Šahovski savez Crne Gore, u saradnji sa tradicionalnim partnerima Crnogorskim školskim sportskim savezom i Šahovskim klubom Dijagonale.

Pokrovitelj takmičenja bila je Uprava za sport i mlade, a nije izostala ni podrška sponzora CEDIS-a i kompanije Osmi red.

(kraj) eml

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS