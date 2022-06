Sjutra završnica državnog prvenstva u školskim sportskim igrama

Podgorica, (MINA) – Završnica državnog prvenstva u školskim sportskim igrama za učenike i učenice petog i šestog razreda biće održano sjutra, saopšteno je iz Crnogorskog školskog sportskog saveza u Podgorici.

Navodi se da će se učenici nadmetati u mini odbojci, mini rukometu, basketu tri na tri i šahu.

Mini rukomet biće odigran u OŠ Oktoih, mini odbojka u OŠ Milorad Musa Burzan, a basket tri na tri i šah u OŠ Vuk Karadžić.

Predsjednik Crnogorskog školskog sportskog saveza Budo Vukićević da će prvi put biti organizovano takmičenje za mlađe kategorije, učenice i učenike petih i šestih razreda.

“Na državnom prvenstvu učestvovaće ekipe koje su prošle kvalifikacije na nivou opština i regija. Ukupno će učestvovati 28 ekipa iz deset opština.

Početak takmičenja za sve sportove zakazan je za deset sati, a svečano zatvaranje i dodjela nagrada biće upriličena u 13 sati u OŠ Vuk Karadžić”, rekao je Vukićević.

