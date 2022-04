Simić: Vjerovali u plasman na SP

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore vjerovala je u plasman na Svjetsko prvenstvo i to je ostvareno u nezaboravnoj noći, kazao je golman Nebojša Simić.

Crnogorski rukometaši savladali su večeras u Podgorici, u revanš meču baraža, selekciju Grčke 33:25 (16:12) i nadoknadili zaostatak iz Halkide.

Grčka je prvi duel dobila 25:23.

Crna Gora će u Poljskoj i Švedskoj drugi put nastupiti na šampionatu svijete, nakon 2013. godine i debija na šampionatu u Španiji.

“Teško je bilo braniti, ali kada sam u Crnoj Gori, sa ovakvim navijačima, sve ključa iz mene. Nezaboravna noć, nikad ovako nije grmjelo. Mukotrpnim radom smo zaslužili da odemo na SP, drago mi je zbog svih ljudi, zbog nas, porodica, a i treba nam malo slavlja u ovim vremenima”, rekao je Simić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS