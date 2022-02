Poraz SC Derbija u Čačku

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija poraženi su večeras u Čačku od Borca 89:80 (25:18, 13:25, 29:19 i 22:18), u utakmici 20. kola AdmiralBet ABA lige.

To je 11. poraz podgoričkog tima u regionalnom takmičenju ove sezone, u kojem ima i osam trijumfa.

Borac se revanširao za poraz u Podgorici i zabilježio sedmu pobjedu.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Hanter Hejl sa 18 poena.

U ekipi iz Podgorice isti učinak imao je Erik Nil, dok su po 12 poena dodali Flečer Megi i Džastin Edvards.

SC Derbi će u narednom kolu, 7. marta, ugostiti FMP.

