Omladincu Trofej Nikšića

Podgorica, (MINA) – Podgorički karate klub Omladinac osvojio je prvo mjesto u generalnom plasmanu međunarodnog turnira Trofej Nikšića.

Omladinac je do trofeja došao sa 19 zlatnih i po šest srebrnih i bronzanih medalja.

Ulcinj je osvojio drugo mjesto sa 17 zlatnih, 15 srebrnih i 24 bronzane medalje.

Gorštak je završio na trećem mjestu sa 14 zlatnih, deset srebrnih i 11 bronzanih medalja.

Kao četvrtoplasirani nastup je okončala Budućnost

(12 z, 13 s, 20 b), peta je bila Iskra (9z,8s,12b), a šesti Master iz Bugojna (9z, 4s i 12b).

Turnir, čiji su organizatori bili karate klubovi Fokus i Mavaši, okupio je 764 takmičara iz 33 kluba i pet država.

