Omladincu tri medalje

Podgorica, (MINA) – Karatisti Omladinca sa po jednom zlatnom, srebrnom i bronzanom medaljom završili su nastup na tradicionalnom 30. Gran priju Hrvatske /Grand Prix Croatia/.

Zlatnu medalju je osvojila mlađa seniorka Milena Jovanović (preko 68), srebrna je bila juniorka Helena Backović (do 48), dok je bronzano odličje pripalo mlađem senioru Balši Miličkoviču (do 75).

Jovanović, zvanična evropska šampionka u konkurenciji mlađih seniorki, u finalnom meču pobijedila je Elmedinu Istogu sa Kosova 2:0.

Ona je bila slobodna u prvom kolu, a na putu do finala eliminisala je Kosovarku Njomzu Osmani 7:1 i Mađaricu Doroti Pap 3:1.

Backović, zlatna kadetkinja sa prošlogodišnjeg Evropskog prvenstva, do finala došla je nakon četiri trijumfa, a u meču za zlato poražena je od Italijanke Eme Koleti 5:1.

Plasman u finale izborila je pobjedama protiv Italijanke Kamilu Perini 6:0, Hrvatice Lane Kockarević sudijskim izjašnjavanjem, Italijanke Đoje Brandimarte 2:0 i Slovakinjom Lucijom Mrazovom 5:0.

Miličković, član srebrnog tima iz Poreča, u meču za treće mjesto i medalju pobijedio je Slovaka Maroša Janovčika 4:2.

Na startu takmičenja ostvario je pobjede protiv Hrvata Frana Prpića 7:1, Ragnara Audsea iz Estonije 1:0 i Slovenca Dejana Debeljaka 8:0.

U meču za finale poražen je od Farida Agajeva iz Azerbejdžana 6:0.

Na tradicionalnom Gran prije Hrvatske nastpilo je 1.473 takmičara iz 275 klubova iz 25 država.

