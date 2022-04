OEBS: Sport mjesto gdje se prevazilaze stereotipi

Podgorica, (MINA) – Sport je mjesto gdje se prevazilaze stereotipi i gdje ljudi iz različitih sredina i kultura nalaze zajednički jezik i poštovanje jedni prema drugima, kazala je zamjenica šefice Misije OEBS-a u Crnoj Gori i programska koordinatorka Siv-Katrin Leitro.

Lokalna filijala Regionalne kancelarije za saradnju sa mladima (RYCO) u Crnoj Gori, uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori i Uprave za sport i mlade, organizovala je za 15 mladih sportista iz različitih sportskih disciplina četvrti omladinski kamp na temu Interkulturalne kompetencije u sportu.

Leitro je, obraćajući se učesnicima kampa, istakla važnost pružanja mogućnosti mladim sportistima da razgovaraju, dijele i uče o tome kako mogu da podstaknu napore za izgradnju mira i rješavanje sukoba.

” Očekujemo od vas da razmislite kako da nadograđujete pozitivan uticaj sporta na djecu i mlade, da gledate na to kao na način za uključivanje ranjivih i ugroženih grupa, i način da se podstakne interkulturalna razmjena i rješavanje konflikata“, kazala je Leitro.

Učesnici kampa kazali su da očekuju da će proces razmjene iskustava biti nastavljen.

Član Plivačkog kluba za osobe sa invaliditetom Mako, Miljan Lončar, kazao je da su kampovi najbolji način za razvoj mladih i njihove saradnje.

“Kroz ovaj kamp naučio sam kako da prepoznam predrasude i stereotipe i pronađem načine da ih izbjegnem i ispravim postojeće. Najvažnije je upoznati nove ljude. Svaki naš dan ima 24 sata i na nama je kako ćemo da ih iskoristimo“, rekao je Lončar.

Šef RYCO predstavništva u Crnoj Gori Edin Koljenović kazao je da su RYCO u Crnoj Gori, Misija OEBS-a i Uprava za sport i mlade među prvima koji su identifikovali značaj mladih sportista u promociji RYCO vrijednosti i njihovom angažovanju u interkulturalne aktivnosti.

Direktor Uprave za sport i mlade Marko Begović naglasio je da je svrha saradnje Uprave, OEBS-a i RYCO-a u obezbjeđivanju platformi za mlade da se čuju.

Učesnici kampa nagrađeni su sertifikatima i pozvani da učestvuju u budućim aktivnostima RYCO-a.

