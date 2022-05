Mlađi kadeti bez golova sa Republikom Irskom

Podgorica, (MINA) – Mlađa kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore igrala je danas u Ludbregu sa Republikom Irskom 0:0, u prvom kolu A grupe Memorijalnog turnira Vlatko Marković .

Na terenu stadiona Podravina viđen je izuzetno tvrd meč, u kojem nijedna selekcija nije imala izrazitu šanse za gol.

Selektor Radovan Kavaja kazala je da je crnogorska selekcija igrala protiv kvalitetnog rivala, koji zna da nametne svoj ritam.

“To smo i očekivali, tako da smo ritam utakmice doveli u okvir koji smo željeli, tako da sa te strane možemo biti zadovoljni rezultatom i pristupom. Imali smo nekoliko situacija, u kojima smo mogli bolje da reagujemo i stvorimo izgledne šanse za gol”, rekao je Kavaja.

Govoreći o narednom rivalu, selekciji Hrvatske, Kavaja je kazao da je vremena za odmor malo.

“Imali smo i jednu prinudnu izmjenu zbog povrede. Nadam se da ćemo uspjeti da ostvarimo povoljan rezultat”, rekao je Kavaja.

Duel Crne Gore i Hrvatske zalazan je za sjutra u 12 sati.

