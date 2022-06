Kovinić predvodi Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Danka Kovinić predvodiće Crnu Goru na turniru treće grupe Bili Džin King kupa u Ulcinju, koji će okupiti 16 selekcija iz Evrope i Azije, saopšteno je iz Teniskog saveza. Kovinić je kazala da joj je zadovoljstvo da igra za Crnu Goru i da je lijepo što se Savez trudi da to takmičenje organizuje pred svojim navijačima. “Upalio mi se nerv na desnom tramenu. Imala sam samo jedan trening u prethodnih sedam dana. Pokušavam da to zaliječim, sjutra ću ponovo na teren, nadam se da ću biti 100 posto spremna“, kazala je Kovinić. Crnogorsku reprezentaciju, osim Kovinić, čine i mlade Divna Ratković, Tea Nikčević i Iva Lakić. Crna Gora, koja je prvi nosilac na turniru, šesti put biće organizator nekadašnjeg Fed kupa. “Organizaciono Teniski savez zaista radi velike stvari, a najbolja potvrda za to je da ćemo samo u ovoj godini imati 20 međunarodnih turnira, od kojih osam profesionalnih sa nagradnim fondovima od 15 i 25 hiljada dolara”, rekao je predsjednik Teniskog saveza Dimitrije Rašović. On je najavio da će u Ulcinj biti domaćin i Dejvis kupa, od 20. do 27. juna, na kojem će se takmičiti osam evropskih reprezentacija. Na turniru Bili Džin King kupa selekcije će biti podijeljene u četiri grupe. U grupama igraće se po sistemu svako sa svakim, a pobjednici grupa takmičenje će nastaviti u nokaut fazi, iz koje će samo pobjednik izboriti viši rang. Selektor Miloš Karadžić kazao je da Crna Gora ima najbolji rang od svih selekcija učesnika, navodeći da se rang lista formira na način što se sabiraju rezultati u periodu od četiri godine. “Očekujem izjednačen turnir, a najkompaktniju ekipu ima Bosna i Hercegovina, ali mi imamo veliku snagu na prvoj tabli, jer nastupa Danka Kovinić i vidjećemo u zavisnosti od toga koliko ćemo biti uspješni na drugoj tabli i igri parova”, kazao je Karadžić.

