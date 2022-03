Gargović i Kuljača najbolji

Podgorica, (MINA) – Članovi Budvanske rivijere, Ado Gargović i Jovana Kuljača, najbolji su plivač i plivačica prvenstva Crne Gore u Budvi.

Pehar za najbolju ekipu pripao je PVK Budvanska rivijera Budva, drugo mjesto osvojio je Jadran, dok je treći bio PVK Nikšić.

Gargović je oborio i dva državna rekorda.

Na 200 mješovito postavio je vrijeme dva minuta, osam sekundi dvije stotinke, što je pet sekundi bolje od prethodnog rekorda.

Na 400 mješovito trku je završio za četiri minuta, 43 sekunde i tri stotinke.

To je za pet sekundi brže od prethodnog rekorda.

Za najbolje juniore proglašeni su Maša Kusovac i Miloš Milenković iz Budvanske rivijere, najbolji kadeti su Mina Cvjetičanin iz Jadrana i Timofej Stelčinin iz Budvanske rivijere.

Najbolji pioniri su Jana Borović i Maksim Ševčenko iz Budvanske rivijere, dok su pehar za najbolje mlađe pionire podigli Tara Petrović iz Jadrana i Lev Ševčenko iz Budvanske rivijere.

Na takmičenju je učestvovalo 215 plivača iz osam klubova: Budvanska rivijera, Jadran, Primorac, Orka, Budućnost, Verde, Nikšić i Baterflaj.

