Omladinci pobijedili Sjevernu Makedoniju

Podgorica, (MINA) – Mlađa omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Skoplju, u prijateljskom meču, vršnjake iz Sjeverne Makedonije 3:0.

Crnogorski fudbaleri do pobjede došli su golovima Nenada Krivokapića u 28. i 60. i Stefana Radojevića u 58. minutu.

Selektor Slobodan Drašković kazao je da je zadovoljan izdanjem crnogorskih fudbalera, navodeči da su odigrali taktički veoma dobro.

“Momci su ispunili sve ono što smo zahtijevali od njih, na kraju i konačni rezultat daje pravu sliku onoga kako smo odigrali. Sada želimo da se što bolje spremimo za naredni meč i odigramo ga kvalitetno”, rekao je Drašković.

Naredni meč istih rivala na programu je u četvrtak, u 11 sati.

