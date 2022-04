Dječaci i djevojčice vježbali sa osvajačima medalja

Podgorica, (MINA) – Dječaci i djevojčice tokom projekta Treniraj sa olimpijcima imaju priliku da se druže, upoznaju i vježbaju sa osvajačima medalja i učesnicima najvećih sportskih takmičenja, saopšteno je iz Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK).

Navodi se da je crnogorski olimpijski tim, proslavljeni bivši i sadašnji olimpijci i tim instruktora, obišao osnovne škole Branko Brnić u Tivtu, Veljko Drobnjaković u Risnu i Ilija Kišić u Herceg Novom.

Saopšteno je da je karavan obišao i vaterpolo i plivačke klubove Jadran i Primorac.

“Djevojčice i dječaci imali su jedinstvenu priliku da se druže, upoznaju i vježbaju sa osvajačima medalja i učesnicima najvećih sportskih takmičenja, članovima Olimpijskog tima Crne Gore Veljkom Uskokovićem, Markom Petkovićem, Dušanom Matkovićem i Anđelom Antunović”, saopšteno je iz COK-a.

Oni su se potrudili da standardan čas fizičkog vaspitanja pretvore u nešto drugačije i zabavnije predavanje ispunjeno druženjem, motivacionim govorima i raznim igricama.

“COK je u okviru projekta Treniraj sa olimpijcima, osim promotivnih aktivnosti, donirao školama lopte za košarku, odbojku i fudbal. Ideju COK-a, sa ciljem promocije olimpijskih vrijednosti i zdravih stilova života, kao i važnosti bavljenja fizičkom aktivnošću, prepoznao je i podržao Međunarodni olimpijski komitet preko svog Fonda Olimpijske solidarnosti”, piše u saopštenju.

Najavljeno je da će olimpijski tim posjetiti ukupno 23 osnovne škole u Crnoj Gori, a projekat će trajati do sredine maja.

