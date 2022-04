Crnogorskim rukometašicama srebrna medalja

Podgorica, (MINA) – Ženska pionirska reprezentacija Crne Gore sa srebrnom mečdaljom završila je nastup na Mediteranskom prvenstvu u Podgorici.

Crnogorske rukometašice poražene su u finalnom meču od Rumunije 20:18 (5:5, 7:7 i 8:6).

Izabranice trenera Tatjane Jeraminok do finala došle su sa maksimalnim učinkom, a poraz su upisale tek u sedmom meču na šampionatu.

Crna Gora je sredinom posljednje trećine, nakon serije 6:1, došla do preokreta i vođstva (18:16).

Ostatak meča pripao je Rumuniji, koja do kraja meča nije primila gol, a postigla je četiri i došla do pobjede.

“S obzirom na to da je Rumunija, kao i Slovačka gostujuća reprezentacija na ovom prvenstva, jer nije mediteranska zemlja, Crna Gora je osvojila trofej Nikos Papadopulos koji je kapitenki našeg tima Nataliji Lekić uručio predsjednik Rukometnog saveza Petar Kapisoda”, saopšteno je iz te asocijacije.

Najefikasnija na utakmici bila je Nina Ramusović sa šest golova, dok je Elena Mitrović postigla tri.

Golmanka crnogorske reprezentacije Teodora Rončević izabrana je u idealni tim prvenstva, dok je Nina Ramusović proglašena za najbolju igračicu takmičenja na kojem je nastupilo osam reprezentacija.

