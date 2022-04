Crnogorske juniorke otputovale na turnir u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Ženska juniorska odbojkaška reprezentacija Crne Gore otputovala je za Sarajevo, gdje će od 7. do 9. aprila učestvovati na turniru druge runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Za plasman na šampionat Evrope boriće se sa selekcijama Bosne i Hercegovine i Švajcarske.

Selektor Zoran Ćaćić odredio je konačni spisak juniorki koje će nastupiti u Sarajevu.

Na spisku su:

Tehničari – Andrea Krgović (Jedinstvo) i Staša Krivokapić (Galeb Liko Soho Group);

Primači servisa – Korektori – Natalija Vlaović (Galeb Liko Soho Group), Lara Jovović (Morača),

Gordana Madžgalj (Jedinstvo), Sanja Rudan (Morača), Teodora Leovac (Rudar) i Kristina Božović (Akademija);

Srednji blokeri – Maša Dragojević (Galeb Liko Soho Group), Mia Ražnatović (Luka Bar) i Aleksandra Davidović (Akademija);

Libero – Ksenija Krunić (Akademija).

Crna Gora će na startu turnira, sjutra u 17 sati i 30 minuta, igrati sa Švajcarskom, dok će dan kasnije u isto vrijeme snage odmjeriti sa domaćinom Bosnom i Hercegovinom.

Plasman na EP izboriće pobjednici devet grupa, dok će se osam najuspješnijih drugoplasiranih reprezentacija plasirati u treću rundu kvalifikacija, iz koje će na šampionatu igrati dvije najbolje selekcije, odnosno pobjednici dvije grupe.

U stručnom štabu, osim selektora Zlatka Ćaćića, su i njegovi pomoćnici Ivica Šćekić i Marko Joksimović, kao i tim menadžer Predrag Đonović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS