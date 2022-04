Backović zlatna na Premijer ligi za mlade u Limasolu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska karatistkinja Helena Backović osvojila je zlatnu medalju na turniru Premijer lige za mlade u Limasolu.

Kadetkinja Omladinca je večeras u finalnom meču kategorije do 47 kilograma pobijedila Validu Ganu Ahmed iz Egipta 5:3.

Na putu do finala zvanična evropska šampionka eliminisala je Amerikanku Sofiju Singlton, Egipćanku Šeh Ahmed, Italijanku Mikol Đentu, Engleskinju Adelu Hendli 9:1 i u polufinalu Agnes Niman iz Švedske.

U repesažu zaustavljena je Jovana Damjanović i završila na devetom mjestu u kategoriji do 54 kilograma.

U kategoriji preko 54 kilograma Nađa Boričić izgubila je u drugom kolu izjašnjavanjem sudija.

Sjutra će nastupiti Una Raković, dok je povreda koljena spriječila Andriju Danilovića da nastupi u Limasolu.

