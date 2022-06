LJETO U CRNOJ GORI UZ NEOGRANIČEN INTERNET

Prvi put na crnogorskom tržištu, kompanija One predstavlja turistički paket od 20 eura sa neograničenim internetom tokom 30 dana. U skladu sa vrijednostima kompanije u čijoj osnovi je prijateljski i transparentan pristup sa korisnicima, ponude kompanije One nastavljaju da postavljaju standarde i inoviraju tržište, dok korisnici mogu računati na besprijekornu pokrivenost i korisničku podršku 24 sata, sedam dana u nedjelji. Paket od 20 eura će se prodavati isključivo u One poslovnicama širom zemlje i obezbijediće 1 terabajt brzog interneta.

Osim ponude od 20 eura koja će zadovoljiti potrebe tehnološki najzahtjevnijih korisnika, One nudi još dva pripejd paketa sa 500 gigabajta interneta po cijeni od 10 i 15 eura. Paket od 10 eura važi 15 dana. Za sve one koji duže borave u Crnoj Gori, One je pripremio još jednu ponudu od 15 eura koja obezbjeđuje 500 gigabajta tokom 30 dana. One SIM karticu možete kupiti u našim poslovnicama, kao i u većini trafika i marketa širom Crne Gore i podijeliti sa najmilijima i svijetom svu ljepotu koju Crna Gora krije.

„Kada počnu odmori, postoji jedna stvar koju svaki turista traži: odlična pokrivenost i što više interneta u pripejd paketu. Prilikom kreiranja nove ljetne ponude, kompanija One je među prioritete postavila video chat za turiste, dijeljenje fotografija i strimovanje omiljenih platformi. Nudimo tri nova paketa za pripejd korisnike, prilagođena potrebama turista i onih koji imaju mogućnost rada na daljinu, kao i svim korisnicima koji žele da surfuju internetom i uživaju u pogodnostima One mreže“, rekao je Brano Đurović, komercijalni direktor kompanije One.

One nudi pouzdanu mrežu svim svojim korisnicima, sa najboljom pokrivenošću, čemu svjedoči i činjenica da je kompanija One dva puta zaredom (2020, 2021) dobila nagradu UMLAUT Best in test za najbolju mrežu u Crnoj Gori. One pruža stabilnu i kvalitetnu mrežu širom Crne Gore, pa je nesmetano surfovanje internetom zagarantovano i na plažama i na planinama, gdje god da odlučite da provedete svoj odmor.

