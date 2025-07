Božović: Između sedam i osam hiljada prosvjetnih radnika imaće manje zarade

Podgorica, (MINA) – Između sedam i osam hiljada prosvjetnih radnika imaće manje plate zbog novog obračuna, kazao je predsjednik Sindikata prosvjete (SPCG) Radomir Božović i najavio da će u avgustu organizovati protest ispred Vlade, ukoliko se istraje na umanjenju zarada.

Božović je, na protestu koji je SPCG danas organizovano ispred Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) povodom novog obračuna zarada kojim će primanja dijelu prosvjetara biti umanjena, rekao da Vlada jednostranim odlukama drugi put u posljednjih godinu prosvjetne radnike izvodi na ulicu.

„Nama je prirodno mjesto učionica, a ne ulica. Ponosno možemo da kažemo da mi dostojanstveno branimo dostojanstvo prosvjetnih radnika i naša prava“, rekao je Božović.

On je ocijenio da je namjera da se udari na prosvjetne radnike, na njihove zarade i dostojantsvo.

„Vlada po tri osnova pokušava da umanji zarade“, rekao je Božović.

On je kazao da je prvi osnov za smanjenje zarada centralizovani softver.

„Taj centralizovani softver kao posljedicu će imati umanjenje zarada velikom broju kolega, od jednog pa do 60 EUR. Po našim procjenama, između sedam i osam hiljada prosvjetnih radnika će osjetiti umanjenje zarada“, naveo je Božović.

On je rekao da nijesu vodili nikakav dijalog, kao i da nijesu dobili nikakvu pravnu argumentaciju.

„Narativ da se nezakonito obračunavaju plate prosvjetnim radnicima je netačan, one se obračunavaju u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom (GKU)“, istakao je Božović.

Kako je naveo, drugi osnov za umanjenje zarada je obračun bolovanja.

„Treći osnov su sindikalni dodaci, koje primamo od 2008. godine, od 20 do 50 EUR. Mejlom jedne službenice se baca pod noge odluka Komisije za praćenje i tumačenje GKU“, dodao je Božović.

On je rekao da svaku platu obračunava sertifikovani računovođa, potpisuje direktor, nakon čega to ide u MPNI, pa u Minisatrstvo finansija.

Božović je poručio da Vlada ne treba da se ruga prosvjetnim radnicima.

„Posljedice nepoštovanja, potjcenjivanja i omalovažavanja prosvjetnih radnika sagledavaju se dugoročno. Društvo koje ponižava i omalovažava prosvjetne radnike ne može da bude srećno“, upozorio je Božović.

On je podsjetio da je za konsultante poslaničkim klubovima odobreno još 110 hiljada EUR više na mjesečnom, a 1,3 miliona EUR na godišnjem nivou.

„Ja danas ne bih bio u koži ministarstva finansija. Ako će vrhunac da bude to što ste smanjili plate prosvjetnim radnicima, bolje da podnesete ostavku, da se ne brukate“, poručio je Božović.

Kako je rekao, prosvjetni radnici razumiju šta je kriza.

„Probajte prvo da uštedite na varijabilama, službenicima, voznom parku, sužbenim putovanjima, dnevnicama. Još mnogo načina ima gdje možete da uštedite i na kraju dođite kod prosvjetnih radnika. Tu smo ako treba, mi volimo ovu državu i nemamo u planu da rušimo budžet i državu nerazumnim ponašanjem“, rekao je Božović.

On je poručio da je SPCG uvijek bio prijatelj onima koji rade na dobrobiti obrazovnog sistema.

„Mnogo puta smo ministarki prosvjete Anđeli Jakšić Stojanović poručili da podržavamo sve što je uradila vezano za ulaganje u obrazovanje, ali renovirani krov, nova fasada i dalje ne mogu da organizuju i održe čas u učionici, to jedino može nastavnik“, naglasio je Božović.

On je premijera Milojka Spajića pozvao da aktuelna Vlada ne bude kao prethodne koje su, kako je naveo, na prosvjetne radnike gledali kao na trošak.

„Mi proizvodimo budućnost ove države. Molim Vas da nas primite, da razgovaramo, ali ni glasa sa druge strane“, rekao je Božović.

On je najavio da će im naredni koraci biti da obavijeste strane delegacije, ambasadora Evropske unije Johana Satlera i izvjestioca Evropskog parlamenta Marjana Šareca, a moraće da se obrate i sudovima.

Božović je istakao da će, ako prime umanjenu julsku i avgustovsku platu, prosvjetne radnike pozvati u avgustu na veći skup, ispred Vlade.

„Sljedeći put ćemo da idemo ispred Vlade i da tražimo i ostavke. Sljedeći put nećemo ostati samo na molbama da razgovaramo“, rekao je Božović.

On je poručio da vjeruje da će u MPNI biti razumijevanja i da će situacija biti razriješena kako treba.

Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata (USSCG) Srđa Keković rekao je da se SPCG drugi put u vrlo kratkom vremenu bori za poštovanje zakona, jer je kolektivni ugovor zakon za onoga ko ga je potpisao.

„Kada potpišete taj ugovor, on je vas zakon sve dok je na snazi, a GKU je na snazi. U njemu piše ono čega se Vlada mora pridržavati“, kazao je Keković.

On je naveo da Vlada treba da pokaže određeni stepen demokratičnosti i da uvaži socijalni dijelog.

„Ukoliko ne dođe do nekih promjena, mi kao USSCG sigurno ćemo morati da tražimo neke druge mehanizme da se borimo da ovo društvo zaista bude društvo vladavine prava i da se ne zavlači ruka u džep onih najsiromašnijih, nego da se preispitaju svi bogatuni“, poručio je Keković.

Članica Glavnog odbora SPCG Irena Marković kazala je da plate prosvjetara godinama ne prate stvarnost, a da se sada i ono malo što imaju želi umanjiti.

„Centralni obračun donio je dodatno poniženje. Naša plata je simbol odnosa države prema obrazovanju i koliko se cijeni čovjek koji oblikuje buduće generacije. Ovim mjerama šalje nam se poruka da naš trud nije vrijedan ni onoga što smo do sada dobijali“, rekla je Marković.

Ona je poručila da ne traže privilegije, već dostojanstvo i da ne traže pohvale, nego dijalog.

„Država koja zapostavlja obrazovanje ne može govoriti o reformama“, istakla je Marković.

Predsjednik opštinskog odbora SPCG u Kotoru Manojlo Žugić rekao je da se, kada su se ponadali da su iznuđeni skupovi prosvjetnih radnika ostali u prošlosti i da se odnos države prema obrazovanju i prosvjetnim radnicima konačno mijenja, neočekivano ponavlja ista priča.

„Na poseban način smo opet prevareni. Udarom na naš materijalni položaj čestitali su nam završetak školske godine, bacivši pod noge Zakon o radu i GKU“, rekao je Žugić.

On je Vladi poručio da treba da „zavrne slavine“ kroz koje novac iz budžeta neracionalno otiče.

„Racionalizujte svoje troškove i primanja, nemojte počinjati od nas“, poručio je Žugić.

Potredsjednik SPCG Jovan Drašković kazao je da Vlada ponovo testira odlučnost prosvjetnih radnika.

„Ovog puta pozvali smo predsjednike sindikalnih organizacija, a ne člasntvo. Cilj nam nije bio masovnost, već da pošaljemo poruku, informišemo predsjednike sindikalnih organizacija i da još jednom pokušamo da u miru, razgovoru i pregovorima riješimo ovaj problem“, rekao je Drašković.

Kako je naveo, dosadašnji obračun zarada prosvjetnim radnicima jedini je mogući način za to u skladu sa zakonom.

Drašković je istakao da obračun zarada koji planira Vlada predstavlja kršenje GKU.

„Danom isplate sljedeće zarade oni ulaze u krivičnu odgovornost, zbog kršenja zakona i GKU. A GKU je već grubo prekršen time što se u primjenu novog načina obračuna zarada ušlo bez razmatranja mišljenja Sindikata, a na šta ih obavezuju GKU“, dodao je Drašković.

