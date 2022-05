Vlada o tehničkom rebalansu sljedeće sedmice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija spremilo je tehnički rebalans ovogodišnjeg budžeta koji bi trebalo Vlada da utvrdi na sjednici sljedeće sedmice.

Tehnički rebalans se morao uraditi zbog nove ogranizacione strukture izvršne vlasti u kojoj je 18 ministarstava i dva ministra bez portfelja, umjesto 12 resora koliko ih je bilo u prethodnoj Vladi, pišu Vijesti.

”Tehničkim rebalansom ključne cifre u budžetu nijesu mijenjane, već je samo urađena nova preraspodjela u okviru budžetskih jedinica koja je bila neophodna zbog nove organizacione strukture. Potrebno je da se parlament o ovom predlogu izjasni tokom maja da bi ministarstva počela da funkcionišu, odnosno, da izmiruju obaveze, a u prvom redu plate”, objasnio je izvor lista iz Vlade.

Nova uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave objavljena je u Službenom listu 6. maja, čime je stvoren osnov da se krene u izradu tehničkog rebalansa.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović je prošle sedmice u parlamentu tokom rasprave o izmjenama i dopunama zakona o akcizama i porezu na dodatu vrijednost (PDV) kazao da će od ekonomskih kretanja u narednom periodu zavisi da li će biti potreban suštinski rebalans budžeta.

Jedna od novina u novoj organizacionoj strukturi Vlade biće da ministarstva mogu imati tri državna sekretara umjesto po dva kao što je do sada bio slučaj.

U novoj raspodjeli će biti 36 sekretara, a ministri bez portfelja neće imati državne sekretare.

