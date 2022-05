VDT da preispita rad tužiteljke Jovićević u slučaju Carine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) pozvala je Vrhovno državno tužilaštvo (VDT) da preispita rad specijalne državne tužiteljke, Sanje Jovićević, u slučaju Miomira Mugoše i Carina.

“Nakon što je Viši sud, odnosno Vijeće kojim je predsjedavala sutkinja Vesna Pean, danas donio odluku da Mugoša nije zloupotrijebio službeni položaj pri prodaji gradskog građevinskog zemljišta kompaniji Carine, očekujemo promptnu reakciju VDT-a i Specijalnog državnog tužilaštva (SDT)“, rekli su iz MANS-a.

U MANS-u su kazali da insistiraju da vršiteljka dužnosti vrhovnog državnog tužioca, Maja Jovanović, bez odlaganja utvrdi da li je bilo propusta u radu i istrazi Jovićević, kao i da SDT podnese žalbu na takvu presudu.

„MANS je još 2007. godine prijavio Mugošu zbog nezakonite prodaje zemljišta Carinama i to nakon što je obustavljena tenderska procedura u okviru koje su Carine nudile preko 13 miliona EUR za predmetno zemljište, da bi ga potom ustupili istoj kompaniji za samo 2,5 miliona EUR i to svega par mjeseci nakon prekida tendera zbog odustanka Carina“, objasnili su iz MANS-a.

Tu krivičnu prijavu je, kako su dodali, 2008. godine, odbacio Saša Čađenović, tada zamjenik tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, a sada specijalni državni tužilac.

MANS je potom podnio još dvije krivične prijave zbog tog slučaja.

Prva je podnijeta nakon što je pdgorički Osnovni sud 2010. godine poništio odluku o ustupanju zemljišta Carinama i to po žalbi drugih učesnika u tenderu.

Ta nevladina organizacija je drugu prijavu podnijela 2012. godine, nakon što je Mugoša potpisao još jednu odluku o ustupanju zemljišta Carinama, i to za identičan, sporan iznos od 2,5 miliona EUR, i uprkos izmjenama planske dokumentacije koje su se u međuvremenu desile, čime je vrijednost zemljišta dodatno porasla.

„Posljednja prijava teretila je i vlasnika kompanije Carine, Čedomira Popovića, za koga nikada nije utvrđeno da li je i na koji način uticao na Mugošu, kao i koliki je iznos koristi koju su Popović i njegova kompanija stekli u ovom postupku“, poručili su iz MANS-a.

Iz MANS-a su naveli da je Mugoša saslušan u SDT-u tek 2017. godine, punih deset godina nakon što se slučaj desio, da bi Viši sud potvrdio optužnicu na proljeće 2018. godine.

„Docnije, optužnica nije potvrđena za tadašnje najbliže Mugošine saradnike. Posle četiri godine i više odlaganja, Jovićević ipak nije uspjela da pred sudom dokaže da je Mugoša oštetio budžet Glavnog grada Podgorice u iznosu od 6,7 miliona EUR, što je cifra koju su utvrdili vještaci u toku suđenja“, dodali su iz MANS-a.

Zbog svega navedenog, kako tvrde, potrebno je bez odlaganja izvršiti kontrolu rada Jovićević i utvrditi da li na strani tužilaštva postoji odgovornost za ovakav ishod optužnice koja se navodno temeljila na dugogodišnjoj istrazi.

Kako su naveli iz MANS-a, radi se o predmetu koji je ekstremno važan za integritet novog sastava tužilaštva, iz razloga što se radi o mogućoj korupciji na najvišem nivou.

„Bilo kakva ‘korisna greška’ i/ili ‘nejasnoća’ u vođenju ove istrage morala bi biti ispitana i najstrožije sankcionisana“, zaključili su iz MANS-a.

