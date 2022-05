Uskoro sokovi Frudo i čips Monte iz Tuzi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Red komerc uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uskoro završava gradnju fabrike za preradu voća i povrća u Tuzima.

Oprema je nabavljena i vlasnik fabrike Edo Mušović kazao je da će probna proizvodnja početi za 15-ak dana, prenosi portal RTCG.

Mušović je suvlasnik i nove fabrike za proizvodnju čipsa u Tuzima koja će početi da radi za mjesec i po.

“Za desetak dana počinje otkup krompira, a predviđeno je da se od domaćih proizvođača otkupi šest hiljada tona”, rekao je Mušović Radiju Crne Gore.

U fabrici za preradu voća i povrća proizvodiće se sokovi, džemovi, marmelade kao i brojne druge prerađevine, a godišnji kapacitet je prerada devet hiljada tona voća i povrća.

“Gotovih proizvoda, trebalo bi da bude, blizu četiri i po hiljade tona”, kazao je Mušović.

On je naveo da je prioritet otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda.

“U pregovorima smo sa resornim Ministarstvom i lokalnom samoupravom Tuzi da se zasadi blizu 150 hektara nara i po tom soku smo nekada bili poznati”, rekao je Mušovića.

On je kazao da će se domaći čips prodavati pod markom Monte, dok će prerađevine voća biti na tržištu pod nazivom Frudo.

Krompir za proizvodnju čipsa biće domaći i za desetak dana počeće otkup gotovo šest hiljada tona krompira sa područja Tuzi, Zete, Gusinja i Nikšića.

Kada se postigne planirana proizvodnja fabrike će zapošljavati skoro 300 radnika.

“Fabrika za preradu voća i povrća koštala je 2,5 miliona EUR plus porez na dodatu vrijednost dok je u čipsaru, za sada uloženo 1,5 miliona EUR, a predviđene su i nove investicije”, kazao je Mušović.

Nove fabrike u Tuzima trebalo bi da budu zamajac razvoja domaće poljoprivrede samo kada bi, još i potrošači dali doprinos kupovinom domaćeg.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS