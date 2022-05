U Bugarskoj prosječna plata u prvom kvartalu 1.593 BGN

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Bugarskoj je prosječna zarada u prvom kvartalu ove godine iznosila 1.593 bugarska leva (BGN) i manja je u odnosu na posljednji kvartal prošle godine za 1,2 odsto, pokazuju preliminarni podaci Nacionalnog statističkog instituta (NSI).

Prosječna mjesečna bruto plata u januaru je bila 1.566, u februaru 1.545, a u martu 1.668 BGN, prenosi Bugarska nacionalna agencija BTA.

Najveći pad zabilježen je u sektoru obrazovanja za 16,6 odsto, u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu za 10,4 odsto i opštoj vladi za 8,1 odsto.

Najveći rast zabilježen je u finansijskim i djelatnostima osiguranja za 6,9 odsto i administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima za 6,6 odsto.

U prvom kvartalu ove godine prosječna plata porasla je za devet odsto u odnosu na prvi kvartal prošle godine, pri čemu je najveći rast zabilježen u ugostiteljstvu za 34,4 odsto, zatim u kulturi, sportu i zabavi 32,7 odsto i administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima – 17,3 odsto.

Plate su ostale nepromijenjene u obrazovanju i opštoj vladi.

Privredne aktivnosti sa najvećom prosječnom mjesečnom zaradom u prvom kvartalu ove godine su kreiranje i širenje informacija i kreativnih proizvoda, telekomunikacije – 4.060 BGN, finansijske i djelatnosti osiguranja 2.540 BGN, stručne, naučne i tehničke djelatnosti – 2.264 BGN.

Najniže plate imali su zaposleni u sektorima ugostiteljstva – 964 BGN, poljoprivrede, šumarstva i ribarstva – 1.005 BGN i ostalim aktivnostima – 1.088 BGN.

Prosječna mjesečna plata u javnom sektoru u prvom kvartalu ove godine porasla je za 1,8 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

U privatnom sektoru porasla je za 11,6 odsto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS