U Budvi trenutno preko 15 hiljada turista

Budva (MINA-BUSINESS) – Na budvanskoj rivijeri trenutno boravi više od 15 hiljada gostiju, saopšteno je iz Turističke organizacije Budva (TOB).

Iz TOB-a su Mediabirou kazali da je oko 6,85 hiljada gostiju smješteno u budvanskim hotelima, oko 8,1 hiljada u privatnom smještaju, a počeo je buking i u kampovima i hostelima.

“Kada je riječ o strukturi gostiju u hotelima, zastupljena su slična tržišta – Albanija, Srbija, Francuska, Engleska, Njemačka, Bosna i Hercegovina, Turska i Crna Gora”, kazali su iz TOB-a.

Ukupan broj trenutno otvorenih hotela u Budvi je 80 od 136.

“Kada je u pitanju privatni smještaj, najbrojniji gosti su sa tržišta Ukrajine, Rusije, Srbije, Bjelorusije i Bosne i Hercegovine”, poručili su iz TOB-a.

