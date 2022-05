Tržište Saudijske Arabije prilika za crnogorski turizam

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odluka o privremenom ukidanju viza za građane Saudijske Arabije značajno će podstaći turoperatore iz te zemlje da u katologe uvrste Crnu Goru, kao i turiste sa tog podneblja da posjete našu zemlju, smatraju u Nacionalnoj turističkoj organizaciji (NTO).

Turistički radnici pozdravljaju ovu odluku, ističući da je to dobra šansa za crnogorski turizam. Vlada je u četvrtak odlučila da bude uspostavljena direktna avio-linija između Crne Gore i Saudijske Arabije, dok će privremeno biti ukinute vize za državljane te zemlje u susret ljetnjoj sezoni, prenosi portal RTCG.

Direktorica NTO-A, Ana Tripković-Marković, kazala je za portal RTCG da očekuju da odluka o privremenom ukidanju viza za građane Saudijske Arabije podstakne turoperatore iz te zemlje da u svoje katologe uvrste Crnu Goru.

Ona je podsjetila da su posljednjih godina zemlje Blistog istoka, poput Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kuvajta, Bahreina, Katara i Omana, postale izuzetno važno emitivno tržište za mnoge destinacije širom svijeta, sa preko 36 miliona turističkih putovanja godišnje.

“Imajući u vidu rastuće turističke i investicione potencijale regiona Bliskog istoka, NTO od 2019. godine posebnu pažnju poklanja promociji turističke ponude Crne Gore na ovom tržištu, kroz učešće na Arapskoj turističkoj berzi, vodećem globalnom događaju za turističku industriju Bliskog istoka, saradnju sa medijima i turoperatorima”, kazala je Tripković-Marković.

Interesovanju turoperatora iz tog regiona, kako je istakla, svakako je doprinijelo i nedavno učešće Crne Gore na Svjetskoj izložbi EXPO 2020 koja je održana u Dubaiju.

“Rastući turistički sektor Saudijske Arabije jedan je od ključnih turističkih trendova pod svjetlom reflektora turističke industrije. Činjenica da je kompanija Fly Nas najavila uvođenje letova iz glavnog grada Rijada ka oba crnogorska aerodroma toko ove ljetnje turističke sezone, veliki je iskorak ka generisanju turističkog prometa sa ovog tržišta”, rekla je Tripković-Marković.

S obzirom na to da je liberalizacija viznog režima nužan preduslov za značajniji dolazak turista iz regiona Bliskog Istoka, u NTO-u očekuju da će odluka o privremenom ukidanju viza za građane Saudijske Arabije u mnogome podstaći turoperatore iz ove zemlje da u svoje katologe uvrste Crnu Goru, a samim tim i turiste sa tog podneblja da posjete našu zemlju.

Imajući u vidu da su ukrajinsko i rusko tržište jedna od najznačajnih emitivnih tržišta, Tripković-Marković kazala je da je izvjesno da će rat na istoku Evrope imati negativne efekte po turističku sezonu.

“Još je rano govoriti o konkretnim gubicima u broju gostiju. Međutim, neizvjesnost trenutnih međunarodnih dešavanja, kao i pandemije covid 19 su nas naučili da je potrebno konstantno raditi diversifikaciji turističkih tržišta, ali i na unapređenju turističke ponude. S tim u vezi, posebno je važna dobra avio povezanost sa značajnim tržištima. Zahvaljujući direktnim letovima Crne Gore i Saudijske Arabije očekujemo da će postojati veliki interes turista sa ovog tržišta koje je novo za Crnu Goru, a ima ogroman potencijal”, rekla je Tripković-Marković.

Komentarišući ukidanje viza i uspostavljanje direktnih avio-linija između Crne Gore i Saudijske Arabije, profesor na Univerzitetu Mediteran Darko Lacmanović za portal RTCG kazao je da nije optimista da će otvaranje tog tržišta kratkoročno nadomjestiti eventualni izostanak turista iz Ukrajine i Rusije.

“U pitanju je novo turističko tržište, a svako novo tržište ako postoji potencijal je dobrodošlo. Međutim, mislim da to bitno neće promijeniti strukturu emitivnih tržišta koja je izražena u Crnoj Gori, a to su Rusija, Ukrajina, Srbija i Bosna i Hercegovina (BiH)”, rekao je Lacmanović.

Ostala tržišta, poput Češke, Njemačke, Velike Britanije ne prelaze šest do sedam odsto, kaže Lacmanović, uz napomenu da oko 95 odsto crnogorskog emitivnog tržišta predstavlja inostranstvo, dok su ostatak domaći gosti.

“Nepoznanica je to tržište (Saudijska Arabija), i ja nijesam vidio do sada značajno učešće. Ono neće kratkoročno nadomjestiti razliku od gubitka rusko-ukrajinskog tržišta”, rekao je Lacmanović.

Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja (CTU), Žarko Radulović, kazao je da pozdravlja odluku Vlade o ukidanju viza za građane Saudijske Arabije.

“Podržavam u potpunosti tu odluku, ne samo za građane Saudisjke Arabije nego za bilo koju drugu zemlju, jer smo mi turistička destinacija, zavisimo od turizma. Te stvari moramo u potpunosti da pojednostavimo, ukidanje vize je ključ uspjeha i za bilo koju drugu destinaciju”, kazao je Radulović portalu RTCG.

On je rekao da sva turistička tržišta koja su dominantna u Crnoj Gori dijele jednu zajedničku odliku – bezvizni režim.

