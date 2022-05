Tržište elektronskih komunikacija doseglo skoro 1,46 milijardi EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Bugarskoj je ukupan obim tržišta elektronskih komunikacija u 2020. godini iznosio 2,86 milijardi BGN, odnosno približno 1,46 milijardi EUR, rekao je predsjednik Odbora za saobraćaj i komunikacije u parlamentu Bugarske, Borislav Gutsanov.

Gutsanov je, na sjednici održanoj povodom Svjetskog dana telekomunikacija i informacionog društva, kazao da se, već treću godinu zaredom, nastavlja uzlazni trend na tržištu elektronskih komunikacija.

Kako prenosi Bugarska novinska agencija BTA, na dan 31. decembra 2020. godine ukupno je 1.126 poduzeća prijavilo namjeru pružanja javnih elektronskih komunikacija, a 861 je obavljala tu djelatnost.

Procenat ukupnog opsega javnih elektronskih komunikacija u bugarskom bruto domaćem proizvodu (BDP) u 2020. godini iznosio je 2,4 odsto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS