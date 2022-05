Trgovano akcijama Budvanske rivijere i Sveti Stefan hotela za 24,28 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na Montenegroberzi su danas prodate akcije Hotelske grupe Budvanska rivijera i Sveti Stefan hotela za ukupno 24,28 miliona EUR, saznaje agencija Mina-business.

Na berzi je, kroz četiri transakcije, prodato oko 2,01 milion ili 24,8 odsto akcija Budvanske rivijere za ukupno 14,56 miliona EUR. Akcije su prodate po prosječnoj cijeni od 7,35 EUR.

Na Montenegroberzi je, takođe kroz četiri transakcije, prodato 2,53 miliona ili 31,2 odsto dionica Sveti Stefan hotela za ukupno 9,72 miliona EUR. Prosječna cijena dionice hotelske kompanije iznosila je 3,85 EUR.

Kad je riječ o odnosu ponude i tražnje, kupac akcija bila je brokerska kuća Bull and Bear, dok su prodavci bili različiti.

Današnja trgovina na berzi uticala je na rast cijena akcija obje kompanije, pa su dionice Sveti Stefan hotela porasle deset odsto, a Budvanske rivijere 7,35 odsto.

Prema podacima Centralnog klirinškog depozitarnog društva (CKDD), Vlada ima 41,64 odsto udjela u HG Budvanska rivijera, srbijanska AIK banka 19,91 odsto, Fond penzijsko-invalidskog osiguranja (PIO) 12,8 odsto, Tandexon limited 7,39 odsto, Zavod za zapošljavanje 4,27 odsto, Preston Holding 3,24 odsto, dok je iza HB-Zbirnog kastodi računa 1 sakriven vlasnik 1,63 odsto dionica.

Ostali akcionari imaju ispod jedan odsto akcijskog kapitala.

Kompanija Sveti Stefan hoteli nastala je izdvajanjem iz HG Budvanska rivijera. Vlada je vlasnik 41,63 odsto akcija kompanije, AIK banka ima skoro 20 odsto, a Fond PIO 12,82 odsto. Iza HB – Zbirnog kastodi računa 1 sakriven je vlasnik 9,74 odsto dionica, Zavod za zapošljavanje ima 4,27 odsto, a Preston Holding 1,5 odsto.

Ostali akcionari imaju ispod jedan odsto akcijskog kapitala.

