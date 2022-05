Traže veće zarade i rješavanje pitanja beneficiranog radnog staža

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Glavni odbor (GO) Sindikata Uprave policije predao je poslodavcu zahtjev da se policajcima i zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) vrate sredstva oduzeta od aprilske zarade, poveća plata i riješi pitanje beneficiranog radnog staža, navodeći da će, ukoliko se njihovi zahtjevi ne ispune, održati štrajk.

Iz GO su kazali da su na sjednici jedinstveno zauzeli stavove po pitanju umanjenja zarade za april, kao i zahtjeva za povećanjem zarade zaposlenih u MUP-u i policiji i potpisivanja Kolektivnog ugovora u što kraćem vremenu.

Oni su naveli da su poslodavcu dostavili zahtjev o povraćaju sredstava po osnovu obračuna na minuli rad oduzetih od aprilske zarade i nastavak obračuna zarade po starom sistemu, kao i povećanje zarade zaposlenima.

Iz Sindikata traže i potpisivanje Posebnog kolektivnog ugovora u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima, kroz koji će trajno riješiti pitanje beneficiranog radnog staža za sve policijske službenike.

“Odgovore po navedenim zahtjevima Glavni odbor Sindikata očekuje do četvrtka do 15 sati. U slučaju neispunjenja zahtjeva, GO Sindikata, će u petak od 12 do 13 sati ispred zgrade MUP-a, održati jednosatni protest upozorenja”, rekli su iz GO.

Oni su naveli da je nakon protesta planirana sjednica GO na kojoj će se donijeti odluka o daljim koracima.

“Cijeneći iskazanu voljuministra Filipa Adžića da kroz dijalog nađemo najbolje rješenje za poboljšanje standarda policijskih službenika, očekujemo da Ministarstvo finansija u najkraćem roku pronađete najbolja zakonska rješenja za ispunjenje naših zahtjeva, kroz zakonske modalitete”, zaključili su iz GO.

