TO Budva počela aktivnosti u okviru Road show kampanje

Budva, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija (TO) Budve predstavila je ponudu na sajmovima u Prištini i Lukavcu, u okviru regionalne Road show kampanje, koju u cilju promocije ljetnje sezone realizuje Nacionalna turistička organizacija (NTO) u saradnji sa lokalnim.

TO Budva je, na Međunarodnom sajmu turizma i ekologije LIST u Lukavcu, predstavlja svoju turističku ponudu u okviru štanda Crne Gore, zajedno sa turističkim organizacijama Herceg Novog i Bara, a u organizaciji TO Ulcinj.

“Ta najveća smotra turizma tuzlanskog kantona ove godine je okupila preko 180 izlagača iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Njemačke, a tim povodom je u petak u Tuzli održana konferencija za novinare o realizovanim i planiranim aktivnostima u pripremi turističke ponude, njenoj promociji i novitetima u destinacijama”, navodi se u saopštenju TO Budva.

U petak je u prištinskom hotelu Sirius održana konferencija za novinare u okviru nastupa crnogorske turističke privrede i destinacija na Međunarodnom sajmu turizma i sporta u Prištini.

“Novinari su izrazili posebno interesovanje za ponudu budvanske rivijere, naglasivši da su, pored Ulcinja, Budva i Cetinje dva grada koje bi sa posebnim zadovoljstvom voljeli bolje da upoznaju”, kazali su iz TO Budva.

Predstavnica budvanske TO, Tijana Kotarac, naglasila je značaj regionalnog tržišta u ovoj sezoni, predstavila potencijale najznačajnije turističke destinacije u Crnoj Gori i pozvala turiste sa Kosova da posjete Budvu i Crnu Goru i upoznaju se sa predivnom obalom i zaleđem.

U nastavku prvog dijela Road showa kampanje u regionu, TO Budva će narednih dana predstaviti turističku ponudu u Bijeljini, Šapcu, Skoplju, Ohridu i Tirani.

