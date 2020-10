Tehnološki sektor podstakao rast indeksa

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene akcija na Wall Streetu u ponedjeljak su porasle, jer se ulagači nadaju novim podsticajnim ekonomskim mjerama prije predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), a najviše su skočile cijene u tehnološkom sektoru.

Dow Jones je ojačao 0,99 odsto na 28.837 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,64 odsto na 3.534 boda, a Nasdaq indeks 2,56 odsto na 11.876 bodova, prenosi Hrportfolio.

Nakon tog skoka, S&P 500 indeks udaljen je od rekordnog nivoa, dostignutog 2. septembra, samo oko jedan odsto, pa je gotovo sasvim nadoknadio devetodstotni gubitak u septembru.

To se ponajviše zahvaljuje rastu cijena dionica tehnoloških divova. S&P 500 indeks informatičkih tehnologija porastao je u prosjeku 2,7 odsto. Pritom je cijena Applea skočila 6,4 odsto uoči predstavljanja novog modela iPhonea, dok je dionica Amazon.coma poskupila 4,8 odsto, Alphabeta 3,6 odsto, a Microsofta 2,6 odsto.

Ove sedmice počinje sezona objave kvartalnih poslovnih rezultata kompanija, a najviše se očekuje upravo od tehnološkog sektora, kojem koronakriza nije osjetnije naštetila, a na neke kompanije je uticala čak i pozitivno.

Ukupni rezultati vjerovatno neće biti impresivni. Analitičari procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeks u trećem tromjesečju pale 21 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Podršku tržištu pruža i nada ulagača da će Kongres prihvatiti barem neke podsticajne mjere za pomoć ekonomiji, s obzirom na to da Bijela kuća i demokrate u Predstavničkom domu ne uspijevaju da se dogovore oko paketa podsticaja.

„Čini se da administracija želi dogovor prije izbora. Sada je na republikanskom Senatu da odluči o tome koliko bi mogli iznositi podsticaji”, rekao je direktor u kompaniji Performance Trust Capital Partners, Brian Battle.

On je dodao i da se tržište navikava na to da bi demokratski kandidat Joe Biden mogao useliti u Bijelu kuću, s obzirom na to da ankete pokazuju da u predsjedničkoj trci ima znatnu prednost u odnosu na Trumpa.

Mnogi ulagači smatraju da bi Biden mogao povećati poreze, pa se mjesecima vjerovalo da je Donald Trump, koji je smanjio poreze, bolji izbor za tržište dionica.

Ipak, kako rastu očekivanja da će Biden pobijediti, investitori ukazuju na potencijalne koristi od njegove vlasti, kao što su povećana ulaganja u infrastrukturu i manje nesigurnosti zbog trgovinskih sukoba.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su u ponedjeljak porasle. Doduše, londonski FTSE indeks oslabio je 0,25 odsto na 6.001 bod, ali je frankfurtski DAX porastao 0,67 odsto na 13.138 bodova, a pariski CAC 0,66 odsto na 4.979 bodova.