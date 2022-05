Sjutra besplatan ulaz u NPCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ulaz u nacionalne parkove biće sjutra besplatan, povodom državnog praznika Dana nezavisnosti, saopšteno je iz Nacionalnih parkova (NPCG).

Direktor NPCG, Aleksandar Bulatović, kazao je da su oporavak ekonomske aktivnosti, stvaranje efikasnih rješenja koja imaju dugoročne pozitivne efekte, kao i održiv ekonomski model rezultirali oporavkom i stabilnim finansijama NPCG.

“Time su stvoreni uslovi za omogućavanjem besplatnog ulaza povodom Dana nezavisnosti”, rekao je Bulatović.

