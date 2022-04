RCC dodjeljuje nagradu za inovacije sa Zapadnog Balkana

Sarajevo, (MINA-BUSINESS) – Savjet za regionalnu saradnju (RCC) pozvao je zainteresovane da se do 13. maja prijave za takmičenje za regionalnu nagradu za inovacije, Butterfly Innovation Award, za koju se traže inovativna, prilagodljiva i tržišno utemeljena rješenja sa Zapadnog Balkana.

Fond za nagradu je 30 hiljada EUR, a najbolje rješenje iz svake od šest kategorija će dobiti nagradu u iznosu od pet hiljada EUR.

Iz RCC-a su pozvali kvalifikovane pojedince i organizacije da se prijave i učestvuju na takmičenju. Svi zainteresovani se mogu prjaviti za najviše dvije od šest kategorija.

Tih šest kategorija su industrijske, zelene i inovacije u nauci, tehnologiji, inženjerstvu i matematici, kao i univerzitetske i inovacije mladih i žena.

Prijave mogu poslati građani ili osobe sa stalnim boravkom na Zapadnom Balkanu, odnosno Albaniji, Bosni i Hercegoviia, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.

„Aplikacije moraju odgovarati jednoj od zvaničnih kategorija, a za prijavljena inovativna rješenja mora se pokazati da imaju aktivan uticaj na Zapadnom Balkanu“, navodi se u saoptšenju.

Prva regionalna nagrada za inovacije Butterfly Innovation Award pokrenuta je kako bi se podstakle, pokazale i podržale inovacije i inovatori sa Zapadnog Balkana.

„Širenje inovativne kulture u našem regionu treba podržati kroz prikazivanje postignuća i osnaživanje osjetljivih grupa kao što su mladi i žene. Znamo da je put do uspjeha često samotan, ali nama će biti drago ako vam možemo pomoći na tom putu“, rekli su iz RCC-a.

Dobitnici nagrade za inovacije će biti proglašeni 27. juna na skupu koji će se prenositi uživo na nalozima RCC-a na društvenim medijima.

Prijava je moguća putem linka https://www.rcc.int/pages/157/application-form.

Sve o regionalnoj nagradi može se naći na linku https://www.rcc.int/pages/156/regional-butterfly-innovation-award-2022.

Regionalnu nagradu za inovacije finansira Evropska unija (EU), a sprovodi RCC. Nagrada je dio Akcionog plana za zajedničko regionalno tržište za Zapadni Balkan.

