Razmatra se emitovanje zelenih obveznica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada, u kontekstu odživosti i okrenutosti zelenoj ekonomiji, razmatra mogućnost emitovanja zelenih obveznica, za koje se pokazalo da imaju prohodnost na evropskom tržištu, saopštio je ministar finansija, Aleksandar Damjanović.

On se danas sastao sa timom Svjetske banke (SB), koji je predvodio šef Kancelarije za Crnu Goru, Christopher Sheldon.

Iz Ministarstva je saopšteno da je razgovarano o makrofiskalnoj održivosti, usljed specifičnih izazova sa kojima se suočavaju svjetske ekonomije, pa i mala poput crnogorske, uz nastojanje da bude održiva i odgovorna.

Bilo je riječi i o mehanizmima za poboljšanje efikasnosti državnih preduzeća, kao i o neophodnim reformama u cilju uređenijeg zdravstvenog i penzionog sistema.

“Ocijenjeno je da bi u preduzimanju ovih koraka i odabiru pravog puta, uporedna praksa evropskih zemalja bila od velikog značaja”, navodi se u saopštenju.

Posjeta Sheldona upriličena je u okviru niza konsultativnih susreta na temu pripreme novog Partnerskog okvira za Crnu Goru za period od ove do 2026. godine (CPF).

Cilj misije je, kako je objasnio Sheldon, neophodnost da se razmotre i prepoznaju prioriteti za saradnju, koji su usklađeni sa razvojnim ciljevima Crne Gore i istovremeno predstavljaju oblasti u kojima će angažman SB imati najveći uticaj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS