Pušten u rad sistem trajnog napajanja strujom na auto-putu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na auto-putu Bar-Boljare, dionica Smokovac-Uvač-Mateševo pušten je u rad sistem trajnog napajanja električnom energijom auto-puta.

Sistem trajnog napajanja električnom energijom čine, kako su rekli iz Monteputa, TS 110/20 kV, 2×20 MVA Autoput 2 sa priključnim dalekovodima 110 kV, TS 110/20 kV, 2×20 MVA Autoput 1 sa priključnim dalekovodima 110 kV i opremanjem 110 kV dalekovodnog polja u TS 220/110/35 kV Podgorica 1 i 26 TS 20/0,4 kV i kablovskim razvodom 20 kV duž trase ove dionice auto-puta, prenosi Pobjeda.

“U narednom periodu će se intenzivirati testiranje opreme i sistema u tunelima, sve u sklopu ubrzanih aktivnosti ka obezbjeđivanju uslova za otvaranje auto-puta”, kazali su iz Monteputa.

