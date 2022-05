Projektom će unaprijediti vansudsko rješavanje potrošačkih sporova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centar za zaštitu potrošača (CEZAP) realizovaće, u partnerstvu sa nevladinom organizacijom (NVO) Spona, projekat kojim će se unaprijediti vansudsko rješavanje potrošačkih sporova.

Kako je saopšteno na konferenciji za novinare, CEZAP-a će sa NVO Spona realizovati projekat pod nazivom Tvoje pravo je zagarantovano! – Za efikasniju zaštitu ekonomskih interesa potrošača uz ojačan civilni sektor.

Projektni koordinator CEZAP-a, Željko Tomović, rekao je da bez pravne sigurnosti u svakodnevnom životu nema poštovanja vladavine prava i ljudskih prava, što, kako je istakao, taj projekat čini relevantnim za potrebe cijelog društva.

On je kazao da bi projekat trebalo da doprinese da prava potrošača budu bolje definisana, u smislu tumačenja.

„Tako će jedna od projektnih aktivnosti biti komentar Zakona o zaštiti potrošača u dijelu koji se odnosi na prava po osnovu saobraznosti i garancije, ali i dokaznih radnji, kao što je vještačenje, koje, po našem mišljenju, još nije zaživjelo u dovoljnoj mjeri u tim postupcima. Budući da je ovo godina u kojoj će se raditi na novom Zakonu o zaštiti potrošača, očekujemo da će projekat doprinijeti implementaciji boljih rješenja za ove probleme”, naveo je Tomović.

On je objasnio da je drugi vid zaštite koji je prioritetan kada je oblast zaštite potrošača u pitanju, vansusdsko rješavanje sudskih sporova, odnosno arbitražni postupci, prenosi PR Centar.

„Iako imamo Odbor za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova, osnovan još 2008. godine pri Privrednoj komori (PKCG), taj mehanizam još nije zaživio u dovoljnoj mjeri, a razlozi su institucionalni kapaciteti i nedostaci u normativnom okviru, koje smatramo da bi trebalo unaprijediti“, rekao je Tomović.

On je najavio da će u okviru projekta biti potpisan Memorandum o saradnji sa tim Odborom, kako bi bilo unaprijeđeno vansudsko rješavanje sporova, a u okviru kojeg će nastati veb platforma za online pokretanje postupaka arbitraže.

„U okviru projekta će potrošačima biti omogućena besplatna pravna pomoć u okviru savjetovališta, ali i kod partnerske organizacije Spona u Beranama“, saopštio je Tomović.

Na pitanje novinara koliko prijava potrošača su primili u posljednje vrijeme i u kojoj mjeri su potrošači upoznati sa svojim pravima, Tomović je kazao da svakodnevno primaju u prosijeku deset primjedbi i upita za razne informacije.

„U prvom kvartalu smo imali oko 500 do 600 prijava. To je jedna brojka koja potvrđuje koliko se često potrošači susrijeću sa problemima. Potrošači u dovoljnoj mjeri nijesu upoznati sa svojim pravima, to može i bolje, ali je oblast zaštite prava potrošača toliko kompleksna i zahtjevna“, rekao je Tomović.

Programski direktor Centra za građansko obrazovanje (CGO), Petar Đukanović, rekao je da je zaštita prava potrošača evropski standard koji direktno utiče na kvalitet života građana, podsjećajući da je Ustavom zajamčena zaštita potrošača.

On je dodao da će primjenom evropskih standarda zaštite potrošača biti omogućeno da crnogorski potrošači uživaju ista prava kao i evropski.

„To rezultira većim stepenom bezbjednosti proizvoda na tržištu, a time i boljom zaštitom fizičkog i mentalnog zdravlja potrošača. Visoki standardi u ovoj oblasti doprinijeće većem povjerenju potrošača u trgovce i tržište , a ojačaće i njihovu ulogu na tržištu i veću brigu za interese potrošača, što u krajnjem doprinosi većem kvalitetu života“, naveo je Đukanović.

Prema njegovim riječima, u Crnoj Gori još kuburimo sa primjenom postojećeg zakonodavstva, neuklađenosti pravnih propisa i neadekvatnom opremljenošću institucija za efikasniju primjenu zakona.

„Neophodno je raditi na podizanju svijesti i osnaživanju onoga što je uloga građana, da znaju što više o svojim pravima i da ih aktivno koriste. CEZAP-ov projekat je odobren u odnosu na 86 projekata koji su se prijavili na drugi poziv u okviru M’BASE konkursa i koji su dobili podršku“, zaključio je Đukanović.

