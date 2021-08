Damjanović: Ko ne izdaje fiskalne račune krade državu i građane

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Direktor Uprave prihoda i carina, Aleksandar Damjanović, saopštio je da ko god ne izdaje fiskalne račune, krade državu i građane, poručujući da će se takvo postupanje strogo kažnjavati.

On je pozvao građane da prijavljuju sve nepravilnosti i dodao da, ukoliko ne dobiju fiskalni račun, nijesu dužni ni da plate.

U Upravi su svjesni da pojedini poreski obveznici, i pored sprovedene fiskalizacije, potkradaju državu neizdavanjem računa.

Tome se, kako je poručio Damjanović, mora stati na kraj.

“Postoje ozbiljni objekti, ozbiljne plaže u Crnoj Gori, ozbiljni kafići, restorani, šankovi, koji prikazuju realno manji promet nego onaj što je objektivan. To ćemo beskrupulozno sankcionisati gdje god utvrdimo tu vrstu evazije”, rekao je Damjanović za TVCG.

Ipak, kako je rekao, problem na terenu je mali broj poreskih inspektora.

On je naveo da 30-40 inspektora tokom turističke sezone ne može da snima dnevni promet u nekoliko hiljada objekata, prenosi portal RTCG.

“Drugim riječima, moramo da imamo sistem gdje je svaki građanin, odnosno svaki gost, svojevrsni inspektor. Da znaju da, ukoliko ne traže fiskalni račun i isti im se ne dostavi, da su pokradeni i oni, pokradene su i njihove plate i penzije”, poručio je Damjanović.

Zbog toga su Ministarstvo finansija i Uprava pripremili i posebnu kampanju usmjerenu na potrošače.

“Ukoliko im se ne dostavi fiskalni račun u objektu za uslugu ili robu oni nijesu dužni da plate tu uslugu i tu robu. To moraju da znaju i tu svijest moramo da imamo svi”, zaključio je Damjanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS