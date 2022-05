Portonovi bio domaćin internacionalne regate EST105

Kumbor, (MINA-BUSINESS) – Tradicionalna EST105 regata, koja je privukla veliki broj jedriličara i ljubitelja jedrenja, zatvorila je majska dešavanja u Portonovom.

Od 26. do 28. maja Portonovi je bio domaćin internacionalne regate EST105 koja je spojila Bari i Herceg Novi.

“U toku ova dva dana, Portonovi je privukao veliki broj jedriličara i ljubitelja jedrenja, ali i svih onih koji željno iščekuju ljetnju sezonu, koji su uživali u morskim aktivnostima i bogatom zabavnom programu koji ih je pratio”, navodi se u saopštenju.

Duh uzbudljivih morskih aktivnosti nastaviće se i od 10. do 12. juna, kada će biti održana Portonovi regata Bokeška ostrva, i to treći put.

“Ovo je idealna prilika da se proslavi i početak rada Portonovi Yacht Club-a koji obećava da bude novi centar okupljanja ljubitelja jedrenja iz čitavog regiona, a i šire”, rekli su iz Portonovog.

Uz brojne aktivnosti, među kojima su i časovi jedrenja sa iskusnim jedriličarima, klub nudi brojne pogodnosti za svoje članove koje će im omogućiti da izvuku maksimum iz onoga što jedrenje nudi.

“Nije slučajno da se dvije ovako velike regate odvijaju u Portonovom, kao ni da je on domaćin jedriličarskog kluba po svjetskim standardima. Portonovi Marina je uvela visoke standarde kad je boravak jahti na crnogorskom primorju u pitanju”, navodi se u saopštenju.

Sa ukupno 238 vezova, marina može da primi jahte do 70 metara unutar i 120 metara van marine. Trenutna popunjenost obećava da će ove godine u njoj biti rekordan broj jahti koje će moći da imaju 24-satni servis zaposlenih.

“Upravo je sinegrija između atmosfere koju nosi Portonovi sa svojim dešavanjima i Portonovi Marine i jedriličarskog kluba ono što čini ovaj rizort posebnim. Uz to, nedavno je otvorena i Portonovi plaža koja, još od prethodnih sezona, privlači pažnju posjetilaca, a koja i zvanično najavljuje otvaranje ovogodišnje sezone”, dodaje se u saopštenju.

Zaposleni i organizatori već najavljenog bogatog programa ovog ljeta optimistični su da će ovo biti ljeto kada će Portonovi zasijati u svom punom sjaju.

