Poremećaj cijena na tržištu negativno uticao na poslovanje CEDIS-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Aktuelni poremećaji na tržištu predstavljaju jedini razlog zbog kojeg je Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) prošlu godinu mogao završiti sa gubitkom, saopšteno je iz te kompanije.

Energetska kriza, tačnije vrtoglavi skok cijene električne energije, kako su objasnili, doveo je poremećaje u poslovanju mnogih elektorenergetskih sistema u Evropi.

“Stoga su mnoge države podržale svoje elektroenergetske sektore kako bi se izborili sa krizom, kao što je uradila i Vlada i Elektroprovreda (EPCG)”, navodi se u saopštenju povodom odluke Vlade i EPCG da umanje iznose faktura za nabavku električne energije CEDIS-u od aprila do kraja prošle godine.

Zaključkom Vlade, kako se dodaje, reguliše se odnos EPCG i CEDIS-a, tačnije plaćanje faktura po osnovu nabavke električne energije za pokrivanje gubitaka.

“CEDIS je tokom prošle godine upoznao javnost, energetske subjekte i Ministarstvo kapitalnih investicija, sa posljedicama koje će distributivni sistem imati usljed poremećaja tržišta električne energije”, podsjetili su iz CEDIS-a.

Tačnije, CEDIS, čija je djelatnost regulisana, električnu energiju za pokrivanje komercijalnih gubitaka, koji su isključivo trošak kompanije, kupuje po tržišnoj cijeni na berzi.

“Tako je cijena električne energije na berzi dostizala istorijske maksimume koji su bili od pet do 15 puta veći od iznosa od 53,392 EUR po megavat satu (MWh) koji je Regulatorna agencija za energetiku dozvolila CEDIS-u za prošlu godinu”, precizira se u saopštenju.

Skok cijena je, kako se navodi, negativno uticao na poslovanje, jer za potrebe pokrivanja gubitaka, za period april-decembar prošle godine, CEDIS-u je bila potrebna nabavka oko 250 hiljada MWh, po prosječnoj tržišnoj cijeni od skoro 94 EUR, zbog čega je CEDIS-a mogao ostvariti gubitak od oko deset miliona EUR.

“Ne treba zaboraviti da je CEDIS kompanija koja je u 100 odsto vlasništvu EPCG, te da je ovakav korak Vlade i EPCG omogućio CEDIS-u poslovanje bez gubitka”, rekli su iz CEDIS-a.

I pored energetske krize, CEDIS će nastaviti sa aktivnostima u cilju poboljšanja usluga.

