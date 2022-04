Podrška za nabavku voska za proizvodnju meda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pozvalo je sve zainteresovane da se do 5. maja prijave na javni poziv za dodjelu sredstava podsticaja za nabavku voska za organsku i konvencionalnu proizvodnju meda za ovu godinu.

Pravo na podsticaj po tom pozivu može ostvariti nosilac poljoprivrednog gazdinstva koji je podnio zahtjev, sa potrebnom dokumentacijom, za ostvarivanje prava na podsticaj i koji je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Za organsku proizvodnju meda, pored navedene dokumentacije, korisnik sredstava podsticaja mora biti upisan i u Registar subjekata u organskoj proizvodnji, ukoliko je predmet nabavke sertifikovani organski vosak u obliku satnih osnova.

Predmet javnog poziva je nabavka konvencionalnog voska u obliku satnih osnova i sertifikovanog organskog voska u obliku satnih osnova.

Pravo na sredstva podsticaja ostvaruje se na osnovu podnijetog zahtjeva pod uslovom da pčelari imaju minimum 20 pčelinjih društava. Podnosilac zahtjeva je obavezan da do podnošenja zahtjeva ažurira podatke o gazdinstvu u Registru poljoprivrednih gazdinstava, dok se podrška za nabavku voska može ostvariti srazmjerno broju košnica i to sa pravom nabavke do 50 odsto od broja košnica upisanih u RPG.

Pravo za dodjelu sredstava podsticaja može se ostvariti za maksimalno 100 pčelinjih društava.

Ukupan iznos raspoloživih budžetskih sredstava po ovom javnom pozivu iznosi 20 hiljada EUR.

Podrška Ministarstva iznosi do 50 odsto realizovane investicije, koja je prethodno odobrena rješenjem odnosno do 50 odsto vrijednosti izvršene nabavke voštanih satnih osnova.

“Ukoliko broj podnijetih zahtjeva za podršku koji ispunjavaju uslove ovog javnog poziva pređe vrijednost sredstava opredijeljenih Agrobudžetom, izvršiće se proporcionalno smanjenje iznosa sredstava podsticaja”, navodi se u pozivu.

Pravo na sredstva podsticaja po ovom javnom pozivu iznosi do 12,5 EUR po kilogramu za sertifikovani organski vosak i deset EUR po kilogramu za sertifikovani vosak iz konvencionalne proizvodnje.

Količina voska će se dodjeljivati proporcionalno broju pčelinjih društava, a maksimalno do 0,5 kilograma voska po pčelinjem društvu.

Popunjen obrazac zahtjeva zajedno sa neophodnom dokumentacijom šalje se isključivo preporučenom poštom na adresu Ministarstva.

Javni poziv će se završiti prije 1. septembra ukoliko se utroše sva predviđena sredstva.

U slučaju da se predviđena sredstva utroše prije 1. septembra, Ministarstvo će obavijestiti javnost o završetku javnog poziva na način što će obavještenje biti objavljeno na sajtu tog Vladinog resora.

