Podrška investicijama u preradu na gazdinstvima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvalo je sve zainteresovane da se do 14. maja prijave na javni poziv za dodjelu podrške investicijama u preradu na gazdinstvima za ovu godinu.

Kroz javni poziv, koji je raspisan u okviru Agrobudžeta, poljoprivredni proizvođači mogu nabaviti i ugraditi namjensku, novu opremu za čuvanje, preradu i pakovanje proizvoda, kao i adaptirati postojeće objekte za preradu, kako bi se ispunili zahtjevi higijene propisani nacionalnim zakonodavstvom u cilju obezbjeđivanja zahtjeva za bezbjednost hrane.

Podržavaju se investicije u visini od 500 EUR do deset hiljada EUR, dok je podrška Ministarstva do 50 odsto ukupnog iznosa odobrene investicije, odnosno 60 odsto za podnosioce zahtjeva mlađe od 40 godina.

Korisnici podrške su pojedinci i preduzeća koja moraju biti registrovana u Registru poljoprivrednih gazdinstava najkasnije do trenutka podnošenja zahtjeva za odobravanje projekta.

Detaljnije informacije o vrsti podrške i kriterijumima koje treba da zadovolje zainteresovani, kao i zahtjevi za odobravanje, nalaze se na internet stranici Ministarstva.

